"الأوقاف" بغزة: ترتيبات لإعادة فتح المساجد وفق البرتوكول الصحي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الخميس: إنها تجري الترتيبات اللازمة لإعادة فتح المساجد، بناءً على إقرار خلية الأزمة، لرزمة من التخفيفات، وفق إجراءات وقائية منسجمة مع بروتوكول الصحة.
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الخميس: إنها تجري الترتيبات اللازمة لإعادة فتح المساجد، بناءً على إقرار خلية الأزمة، لرزمة من التخفيفات، وفق إجراءات وقائية منسجمة مع بروتوكول الصحة.
وأضافت في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح المساجد بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية، وجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
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