"الأوقاف" بغزة: ترتيبات لإعادة فتح المساجد وفق البرتوكول الصحي





وأضافت في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح المساجد بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية، وجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.











رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الخميس: إنها تجري الترتيبات اللازمة لإعادة فتح المساجد، بناءً على إقرار خلية الأزمة، لرزمة من التخفيفات، وفق إجراءات وقائية منسجمة مع بروتوكول الصحة.