دولي

بيان إماراتي أميركي إسرائيلي لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة

بيان إماراتي أميركي إسرائيلي لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد بيان إماراتي أميركي إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة، باعتباره خطوة نحو "شرق أوسط أكثر استقراراً و تكاملاً و ازدهاراً.

ووفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن البيان الإماراتي الأميركي الإسرائيلي، أكد على أهمية التركيز على الخطوات العملية في قطاع الطاقة وتشجيع المزيد من التنسيق في  مجالات الطاقة المتجددة و فعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي وتقنيات تحلية المياه.

يشار إلى أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل في 15 من أيلول/سبتمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة.


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