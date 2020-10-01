بيان إماراتي أميركي إسرائيلي لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة





يشار إلى أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل في 15 من أيلول/سبتمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة.







رام الله - دنيا الوطنأكد بيان إماراتي أميركي إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة، باعتباره خطوة نحو "شرق أوسط أكثر استقراراً و تكاملاً و ازدهاراً.ووفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن البيان الإماراتي الأميركي الإسرائيلي، أكد على أهمية التركيز على الخطوات العملية في قطاع الطاقة وتشجيع المزيد من التنسيق في مجالات الطاقة المتجددة و فعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي وتقنيات تحلية المياه.