مجدلاني يدعو لدعم التوجه الذي عبر عنه الرئيس بالدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، القنصل السويدي العام في القدس جيسكا أولسون، على آخر التطورات السياسية، والتحديات التي تواجه قضية شعبنا .



وأكد مجدلاني، خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، مساء اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات الدولية، من أجل بلورة رؤية واضحة ودعم القرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضغط على حكومة الاحتلال .



وأشار إلى ضرورة التحرك الدولي من خلال قرارات عملية واضحة، تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ إجراءاتها الهادفة لتقويض السلطة الفلسطينية وبدعم وشراكة من إدارة ترمب، عبر فرض العقوبات الاقتصادية، وتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة معها.



وأشار إلى أن كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين تمثل خارطة طريق لاستراتيجية العمل السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة، وخطاب سيادته تميز بأنه كان مركزا ومباشرا وحمل مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي.



وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي ومملكة السويد التي نثمن كافة جهودها ودعمها لقضية شعبنا، أن تدعم التوجه الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس في الدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام بالتعاون والتنسيق مع الرباعية الدولية.



من جانبها، أكدت أولسون موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني وتحديدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها، وأعلنت ترحيبها بإجراء الانتخابات ودعمها للعملية الديمقراطية في دولة فلسطين.