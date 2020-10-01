القدس: قوات الاحتلال تفرج عن المرابطة الحلواني

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن المرابطة في المسجد الأقصى، هنادي الحلواني، في القدس مساء اليوم.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحلواني بعد مداهمة منزل والدها في البلدة القديمة، وشابًا آخر في منطقة باب حطة بالقدس.



وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد المعلمة المقدسية هنادي الحلواني وسلمت ذويها بلاغا للحضور لاستجوابها، في محاولةٍ منهم للضغط عليها من خلال الأهل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وبعد اقتحام منزل ذويها وتسليمهم بلاغًا لاستجوابها، اعتقلت قوات الاحتلال الحلواني من المنزل ذويها، بعد التهديد الذي تعرض له ذويها.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي حسام البشيتي من منطقة باب حطة في البلدة القديمة بالقدس.



رام الله - دنيا الوطن