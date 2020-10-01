إسرائيل تعلن إغلاق كافة المعابر مع الضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، إغلاق المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية، بمناسبة عيد "العرش" عند اليهود الذي يبدأ غداً ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، إغلاق المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية، بمناسبة عيد "العرش" عند اليهود الذي يبدأ غداً ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.
وسيُحظر خلال اليومين المقبلين المرور عن طريق معابر الضفة الغربية، باستثناء معبري "برطعة" و"النبي الياس" للسكان المحليين، ومعبر "نعلين" الذي سيعمل على النحو المتبع.
وسيُسمح للحالات الإنسانية الخطيرة فقط بالدخول إلى إسرائيل، إضافة إلى العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح العمل في فروع الطب والتمريض فقط.
وسيُسمح للحالات الإنسانية الخطيرة فقط بالدخول إلى إسرائيل، إضافة إلى العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح العمل في فروع الطب والتمريض فقط.
وفيما يتعلق بمعابر قـطاع غزة، فإن يومي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، والثالث منه، سيعمل معبر بيت حانون/إيرز لصالح مرور الحالات الإنسانية فقط، بينما سيكون معبر البضائع كرم أبو سالم مغلقًا.
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