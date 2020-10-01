إسرائيل تعلن إغلاق كافة المعابر مع الضفة والقطاع



وسيُسمح للحالات الإنسانية الخطيرة فقط بالدخول إلى إسرائيل، إضافة إلى العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح العمل في فروع الطب والتمريض فقط.





وفيما يتعلق بمعابر قـطاع غزة، فإن يومي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، والثالث منه، سيعمل معبر بيت حانون/إيرز لصالح مرور الحالات الإنسانية فقط، بينما سيكون معبر البضائع كرم أبو سالم مغلقًا.

وسيُحظر خلال اليومين المقبلين المرور عن طريق معابر الضفة الغربية، باستثناء معبري "برطعة" و"النبي الياس" للسكان المحليين، ومعبر "نعلين" الذي سيعمل على النحو المتبع.