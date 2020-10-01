إصابة صالح العاروري بفيروس (كورونا)





الجدير بالذكر أن العاروري يقيم في تركيا منذ عام 2010، وتحديداً عقب الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط.





وانتخب العاروري نائب برئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، خلال انتخابات الحركة التي أجريت في عام 2017.

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج الفحوصات الطبية، إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19).وأجرى العاروري جميع الخطوات الصحية اللازمة، ويلتزم العزل لحين تماثله للشفاء، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي على الانترنت.