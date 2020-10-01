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دولي

نتنياهو: سنقرر الاثنين ما إذا كان سيتم تشديد الإغلاق ونحن بحالة حرب صعبة

نتنياهو: سنقرر الاثنين ما إذا كان سيتم تشديد الإغلاق ونحن بحالة حرب صعبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس: إن إسرائيل في حالة حرب صعبة ضد (كورونا).

ونقلت صحيفة (معاريف) عن نتنياهو قوله: في اجتماع (كابينت كورونا) يوم الاثنين، سنقرر وفق البيانات ما إذا كان سيتم تشديد الإغلاق".

وشدد على أننا "نحن في حالة حرب صعبة ضد (كورونا)".

وكان منسق شؤون جائحة (كورونا) في إسرائيل، روني غمزو، قال: إنه غير متفاجئ من انتقال العدوى الى حوالي 9000 شخص خلال 24 ساعة وذلك بسبب يوم الغفران.

وأوضح في سياق ايجاز صحفي عبر الفيديو، أن 40% من المصابين هم من المجتمع الديني اليهودي المتشدد (الحريديم) وهذا امر يبعث على القلق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ورأى غمزو أن الإغلاق الصحي ضروري جداً، وسيؤتي ثماره على الرغم من أنه لم يكن من المؤيدين له، مشيراً إلى وجود حركة وتجمعات أقل.

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