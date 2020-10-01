"التعليم" بغزة تعلن موعد استئناف العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء اليوم الخميس، بيانًاً بشأن المرحلة الأولى من استئناف العام الدراسي.
أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء اليوم الخميس، بيانًاً بشأن المرحلة الأولى من استئناف العام الدراسي.
وأضافت في البيان أن المرحلة الأولى تقتصر على عودة طلبة الثانوية العامة، حيث سيعودون إلى المدارس في 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأشارت إلى أن دوام المدرسين سيكون يوم الأربعاء السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكان العام الدراسي توقف في قطاع غزة، في 25 من آب/أغسطس الماضي، بعد فرض حظر التجول من قبل وزارة الداخلية والأمن، إثر تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.
التعليقات