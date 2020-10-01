"التعليم" بغزة تعلن موعد استئناف العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة





وأضافت في البيان أن المرحلة الأولى تقتصر على عودة طلبة الثانوية العامة، حيث سيعودون إلى المدارس في 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.





وأشارت إلى أن دوام المدرسين سيكون يوم الأربعاء السابع من تشرين الأول/أكتوبر.





وكان العام الدراسي توقف في قطاع غزة، في 25 من آب/أغسطس الماضي، بعد فرض حظر التجول من قبل وزارة الداخلية والأمن، إثر تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

















رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء اليوم الخميس، بيانًاً بشأن المرحلة الأولى من استئناف العام الدراسي.