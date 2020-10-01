تعافي محافظ نابلس إبراهيم رمضان من إصابته بفيروس (كورونا)

أعلنت محافظة نابلس، مساء اليوم الخميس، تعافي محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، من إصابته بفيروس (كورونا),.





وقالت على لسان نائب المحافظ، عنان الأتيرة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، "أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، نودّ إعلامكم أن محافظ نابلس الأخ اللواء إبراهيم رمضان، وبعد الفحوصات الأخيرة، قد تعافى بحمد الله من إصابته بفيروس (كورونا)".





وأضافت: "هو الآن يستكمل تلقيه العلاج وتعافيه التام في مستشفى النجاح الوطني، ونرجو من الله تعافي جميع المرضى وأن يسلّم أهلنا في كل مكان".



كما نوّهت الأتيرة إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتحقيق التباعد الذي يضمن السلامة لهم.

رام الله - دنيا الوطن