رئيس سلطة المياه يلتقي مجلس خدمات المياه المشترك لمنطقة ميثلون

وأكد في بداية اللقاء على أهمية تعاون الأطراف المختلفة وتحمل

مسؤولياتها المشتركة لإنهاء أزمة المياه التي يعاني منها المواطنون في الفترة الأخيرة، دون أن يكون هناك إجحاف أو انتقاص من حقوق أي طرف وهذا يتطلب أن يفي المجلس بالالتزامات المترتبة عليه، والمساهمة في حل الإشكاليات التي قد تؤدي إلى حدوث خلل في إدارة المياه لضمان ديمومة الخدمة المقدمة.



وشدد غنيم على أن سلطة المياه تضع على رأس أولوياتها ضمان إيصال خدمة مياه الشرب إلى المواطنين على الرغم من كافة المعيقات والتحديات، مشيراً إلى أن كمية المياه المخصصة لمنطقة ميثلون تصل كاملة وفق جدول التوزيع المحدد، مطالبا المجلس في هذا الجانب ضرورة ضمان التوزيع العادل للمواطنين والتأكد من وصول المياه لكافة التجمعات بعدالة.



وأكد أنه من غير المسموح وجود نقص أو انقطاع للمياه بشكل عام وفي ظل هذه الجائحة بشكل خاص، وموعزا للطواقم الفنية للبدء الفوري لمساعدة ومساندة المجلس والعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت.



وتطرق اللقاء إلى بحث جملة من الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة والتي ترتبط بتذبذبات التيار الكهربائي الذي أثر سلبا على ضخ المياه وتعطل البئر والحاجة إلى حلول تساهم في تقليل الضرر الناجم عن ذلك، وكذلك متابعة آليات توزيع المياه للتأكد من توزيعها بين التجمعات المختلفة وفق الحصص المقررة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، في مكتبه اليوم مجلس خدمات المياه المشترك لمنطقة ميثلون لبحث الحلول وآليات العمل اللازمة لإنهاء أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة.