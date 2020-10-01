شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب وفاة المواطنة فاتن محمود قلالوة من بلدة الجديدة (61 عاما) متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).

وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن المتوفاة كانت في الحجر الصحي بمستشفى المطلع منذ (14 يوماً) وتعاني من مرض السرطان.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى ثمانية، منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح اليوم الخميس الموافق 2020/10/1 فقد سجلت 51 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومن بين الإصابات، 17 إصابة في مدينة جنين، ثماني في مخيم جنين، خمس في كفيرت، أربع في رمانة.

كما تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إلى 228 عدد الحالات النشطة في المحافظة، جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 12 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

وسيتم تحديث التوزيع الجغرافي للإصابات النشطة بحسب التجمع السكاني فور إنجازها، مع التنويه إلى ارتفاع حالات الإصابة في مدينة جنين ومخيمها.

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