وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

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رام الله - دنيا الوطن

زار وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية في رومانيا، تقدمه الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني سفارة دولة الكويت في العاصمة الرومانية بوخارست للتعزية بوفاة فقيد الكويت والأمة العربية والاسلامية المغفور له الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.



وكان في استقبال عياش والوفد المرافق له سعادة المستشار طلال المنصور القائم باعمال السفارة وذلك لوجود السفير في الكويت الذي شارك في تشييع فقيد الامة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.



وتقدم عياش والوفد المرافق بتسجيل تعزية خطية في سجل السفارة عرفانا بمناقب الفقيد الراحل ومواقفه إزاء قضايا الأمة العربية والأسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم حقوق شعبنا والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية برئاسة رمز الشرعية الرئيس محمود عباس.



وخط الوفد في سجل السفارة كلمات تعبر عن أحر التعازي والمواساة لولي العهد ، ولدولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة أمير الأنسانية المرحوم صباح الأحمد الصباح ، سائلين المولى عزَّ وجل أن يتغمَّد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على القيادة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق بجميل الصبر وحسن العزاء.



وبدوره شكر المستشار طلال المنصور القائم باعمال السفارة دولة الكويت برومانيا الوفد على هذه الزيارة مؤكدا على المضي على خطى الراحل أمير الكويت المغفور له صباح الأحمد الصباح في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني حتى أقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.