هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهًا بشأن استئناف تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا بشأن استئناف تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح.



وقالت الهيئة: "ننوّه الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أنه سيتم استئناف تسليم حقائب وأمتعة العائدين عبر معبر رفح الذين لم يحضروا لاستلامها، وذلك يوم السبت الموافق 3 سبتمبر بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً وفق إجراءات الوقاية والسلامة".