اشتية: تشغيل محطة "صرة" خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن تشغيل محطة صرة غرب نابلس اليوم، هو خطوة باتجاه حل جذري وشامل لمشكلة الكهرباء في الشمال، وفي كل محافظات الوطن، والتأخير بتشغيل المحطة كان سببه الاحتلال".جاء ذلك خلال توقيع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء الشمال، اتفاقية تشغيل محطة تحويل صرة الكهربائية، والتي تقضي بموجبها تشغيل محطة صرة، وبيع الطاقة الكهربائية من هذه المحطة لشركة توزيع كهرباء الشمال.وخاطب رئيس الوزراء عبر الهاتف المجتمعين في موقع المحطة وشكرهم على جهودهم، وأكد على خطة الحكومة في حل كافة مشاكل قطاع الكهرباء، وصولاً إلى إنشاء شركة كهرباء وطنية لخدمة كافة أرجاء الوطن ولتمكين التنمية الاقتصادية.كما أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة هي انجاز مهم لتمكين شركة النقل الوطنية من إدارة شراء انتاج وتأمين الكهرباء لشركات التوزيع، على أسس سليمة تضمن استدامة وتطور هذا القطاع الحيوي.وفي كلمته أثناء حفل توقيع الاتفاقية، قال أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم: "إن هذا الإنجاز الهام والحدث النوعي يشكل نقطة تحول استراتيجي في بناء منظومة قطاع الكهرباء الفلسطيني، وجاءت هذه الاتفاقية بعد جهد كبير بذله رئيس الحكومة وممثلو المؤسسات المختصة، في سبيل إنجاز هذا الملف العالق منذ سنوات".وأضاف غانم: "ان الحكومة ماضية في مسيرة البناء والتقدم الاقتصادي الذي يعد الكهرباء أحد ركائزه الرئيسية، حيث تعمل الحكومة على تذليل كافة العقبات للوصول الى رافعه حقيقية في كافة مناحي الحياة".وطالب غانم كافة الجهات ذات العلاقة التعاون والتكاتف لتحقيق رؤية الحكومة في بناء قطاع كهربائي فلسطيني مستقل ومثمر يعود بالنفع على الجميع.من جانبه قال رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم: "إن تشغيل محطة تحويل صرة من شأنه أن ينهي معاناة استمرت لسنوات لأهالي المنطقة بسبب العجز في توفير التيار الكهربائي. وتشغيل محطة صرة اليوم يساهم في تحقيق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة النقل د. زياد جويلس: "إن هذه الاتفاقية هي جزء من سلسلة اتفاقيات يجري توقيعها خلال الفترة القادمة في منطقة الخليل والقدس، من شأنها الحصول على كمية الطاقة اللازمة لخدمة شركات التوزيع".وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من: رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء الشمال م. محمد شنار، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. أحمد عديلي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. شاكر خليل، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. حمدي طهبوب، ومدير عام كهرباء الشمال م. أسعد سوالمة، ومدير عام شركة النقل م. نشأت أبوبكر، وأعضاء من مجالس "كهرباء الشمال والنقل وسلطة الطاقة".