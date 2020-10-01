شؤون فلسطينية

اشتية: تشغيل محطة "صرة" خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء

اشتية: تشغيل محطة "صرة" خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن تشغيل محطة صرة غرب نابلس اليوم، هو خطوة باتجاه حل جذري وشامل لمشكلة الكهرباء في الشمال، وفي كل محافظات الوطن، والتأخير بتشغيل المحطة كان سببه الاحتلال".

جاء ذلك خلال توقيع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء الشمال، اتفاقية تشغيل محطة تحويل صرة الكهربائية، والتي تقضي بموجبها تشغيل محطة صرة، وبيع الطاقة الكهربائية من هذه المحطة لشركة توزيع كهرباء الشمال.

وخاطب رئيس الوزراء عبر الهاتف المجتمعين في موقع المحطة وشكرهم على جهودهم، وأكد على خطة الحكومة في حل كافة مشاكل قطاع الكهرباء، وصولاً إلى إنشاء شركة كهرباء وطنية لخدمة كافة أرجاء الوطن ولتمكين التنمية الاقتصادية.

كما أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة هي انجاز مهم لتمكين شركة النقل الوطنية من إدارة شراء انتاج وتأمين الكهرباء لشركات التوزيع، على أسس سليمة تضمن استدامة وتطور هذا القطاع الحيوي.

وفي كلمته أثناء حفل توقيع الاتفاقية، قال أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم: "إن هذا الإنجاز الهام والحدث النوعي يشكل نقطة تحول استراتيجي في بناء منظومة قطاع الكهرباء الفلسطيني، وجاءت هذه الاتفاقية بعد جهد كبير بذله رئيس الحكومة وممثلو المؤسسات المختصة، في سبيل إنجاز هذا الملف العالق منذ سنوات".

وأضاف غانم: "ان الحكومة ماضية في مسيرة البناء والتقدم الاقتصادي الذي يعد الكهرباء أحد ركائزه الرئيسية، حيث تعمل الحكومة على تذليل كافة العقبات للوصول الى رافعه حقيقية في كافة مناحي الحياة".

وطالب غانم كافة الجهات ذات العلاقة التعاون والتكاتف لتحقيق رؤية الحكومة في بناء قطاع كهربائي فلسطيني مستقل ومثمر يعود بالنفع على الجميع.

من جانبه قال رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم: "إن تشغيل محطة تحويل صرة من شأنه أن ينهي معاناة استمرت لسنوات لأهالي المنطقة بسبب العجز في توفير التيار الكهربائي. وتشغيل محطة صرة اليوم يساهم في تحقيق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال".

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة النقل د. زياد جويلس: "إن هذه الاتفاقية هي جزء من سلسلة اتفاقيات يجري توقيعها خلال الفترة القادمة في منطقة الخليل والقدس، من شأنها الحصول على كمية الطاقة اللازمة لخدمة شركات التوزيع".

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من: رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء الشمال م. محمد شنار، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. أحمد عديلي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. شاكر خليل، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. حمدي طهبوب، ومدير عام كهرباء الشمال م. أسعد سوالمة، ومدير عام شركة النقل م. نشأت أبوبكر، وأعضاء من مجالس "كهرباء الشمال والنقل وسلطة الطاقة".

أخبار ذات صلة

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية

وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهًا بشأن استئناف تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهًا بشأن استئناف تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

سلطة الطاقة بغزة: تسعيرة 2.5 شيكل مقابل كهرباء المولدات قيمة مُرضية للجميع

سلطة الطاقة بغزة: تسعيرة 2.5 شيكل مقابل كهرباء المولدات قيمة مُرضية للجميع

قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من &#34;بديا&#34; يعاني من أعراض

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من "بديا" يعاني من أعراض

&#34;التنمية&#34; بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

"التنمية" بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية

وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

اشتية: تشغيل محطة &#34;صرة&#34; خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء

اشتية: تشغيل محطة "صرة" خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء

قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من &#34;بديا&#34; يعاني من أعراض

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من "بديا" يعاني من أعراض

&#34;التنمية&#34; بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

"التنمية" بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

المستشار عابد: القضاء يعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام والقتل

المستشار عابد: القضاء يعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام والقتل

منوعات

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

نجم &#34;بـ100 وش&#34; يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

نجم "بـ100 وش" يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

عربي

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الخارجية السورية تصدر بياناً حول التطبيع مع إسرائيل

الخارجية السورية تصدر بياناً حول التطبيع مع إسرائيل

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل