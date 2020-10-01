وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام





وأكد الطرفان على الدور الذي سيساهم فيه أعلان تأييد السلام، بشكل بارز، نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، أن رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، زار مملكة البحرين يوم أمس.وأضافت: أن الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، كانا في استقباله.ووفق الوكالة فقد، تباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين وإسرائيل.