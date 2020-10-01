شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة بغزة: تسعيرة 2.5 شيكل مقابل كهرباء المولدات قيمة مُرضية للجميع

سلطة الطاقة بغزة: تسعيرة 2.5 شيكل مقابل كهرباء المولدات قيمة مُرضية للجميع
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة بسلطة الطاقة بغزة، ياسر حسونة، أن قرار سلطة الطاقة جاء ضمن نظام متكامل يحتوي على اجراءات الترخيص الفنية واجراءات الأمن والسلامة وجودة البيئة والتسعيرة، ووضعت الدراسة بشكل معمق وبأدق التفاصيل، وشارك في اعدادها جميع جهات الاختصاص من وزارات وهيئات حكومية ومستقلة ومؤسسات خاصة وأكاديميين وخبراء بهذا المجال.

وقال حسونة لإذاعة (صوت الأقصى): إن التعرفة 2.5 شيكل لكل كيلو وات/ساعة هي تسعيرة متوازنة وعادلة وتحقق الرضا للمواطن والتاجر على حد سواء، واذا التزم التاجر بالشروط الفنية التي تطرحها سلطة الطاقة سيوفر له أداءً مهنياً عالياً للمولد.

وأضاف: نتابع مع الجهات المختصة والنيابة العامة تنفيذ القرار وسيتم محاسبة المخالفين، والتسعيرة أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة.

وأكد أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار المصاريف الرأسمالية والتشغيلية وأجور العمال وايجار مكان للمولد ورسوم الترخيص، وأفضت الدراسة إلى أن مبلغ 2.5 شيكل لكل كيلو وات بالساعة قيمة مُرضية للجميع.

وأوضح حسونة "نؤكد أننا نراعي كل المولدات القديمة والجديدة وأخذنا معيار متوسط وعلى الجميع أن يتعامل مع القرار، ومكاتب سلطة الطاقة مفتوحة لأصحاب المولدات والجميع، وسنقدم كافة الدعم الفني من أجل تنظيم الشبكة وتسوية أوضاع التجار، وعلى استعداد تام لإخراج الطواقم الفنية من أجل متابعة العمل وتقديم الارشادات الفنية".

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