قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأعلن المحافظ تعافي 38 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة على قلقيلية بواقع عشر إصابات، و"عزون" إصابة واحدة، و"حبلة" إصابة واحدة، و"جينصافوط"، إصابة واحدة، و"كفرقدوم" إصابة واحدة.
وأعلن المحافظ تعافي 38 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).
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