"التنمية" بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية





ويستفيد من المشروع 23300 أسرة بما يعادل 120 ألف فرد من المستفيدين المسجلين، ضمن قوائم الوزارة، ومصنفين حسب معادلة الفقر المعمول بها في وزارة التنمية ضمن افقر الفقراء وهي حالات مواطنة فقط.





ويتم شحن الرصيد بشكل شهري بدلاً من عملية الشحن التي كان تتم بشكل اسبوعي، وذلك في ظل استمرار أزمة (كورونا)،

مع العلم أن عملية التسوق من المحلات التجارية البالغ عددها 200 سوبرماركت موزعين علي جميع المناطق في قطاع غزة تتم بأشراف مباشر من قبل طواقم وزارة التنمية المنتشرة في جميع المحافظات.





وتتم مراقبة عمليات الاستلام من قبل المستفيدين ومتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية ومدى تنوعها ومدى التزام المحلات في اجراءات معايير السلامة المعممة من قبل وزارة الصحة.























رام الله - دنيا الوطنأعلن مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، لؤي المدهون وبحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، أيمن عبود عن البدء بصرف الحصة الغذائية الشهرية الدورية من مشروع القسائم الشرائية لمستفيدي الوزارة اليوم، والممول من برنامج الأغذية العالمي.