عربي

سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجمهورية العربية السورية، أن موقفها كان ولا يزال واضحا، وهو ضد كل من وقع سابقا، ومن سيوقع مستقبلا على أي اتفاق لا يعيد الحقوق والأراضي المحتلة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، قوله، إن سوريا ستبقى ضد اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأنها تضر بالقضايا العربية عموما، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن سوريا التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، منهجا مبدئياً وثابتا، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض وتكريس سياسات الأمر الواقع، مضيفا ان الشعب السوري قدم في سبيل ذلك ولا يزال الدماء والتضحيات.

وشدد على موقف سوريا الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها، لأن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع الاحتلال لم يزده إلا صلافة وتعنتا، ولم يزد العرب إلا ضعفا وتشرذما.

وتابع المصدر أن حرب سوريا ضد الإرهاب، وكل ما تعانيه من تبعاته حتى اليوم لم يزدها إلا تمسكاً بمبادئها برفض التطبيع وبتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وفق القوانين والقرارات الأممية الواضحة المنصوص عليها.

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

وكالة أنباء البحرين: رئيس (موساد) زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الخارجية السورية تصدر بياناً حول التطبيع مع إسرائيل

الخارجية السورية تصدر بياناً حول التطبيع مع إسرائيل

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

السعودية تكشف آلية الوصول للمسجد الحرام وتجربة افتراضية لمناسك العمرة

السعودية تكشف آلية الوصول للمسجد الحرام وتجربة افتراضية لمناسك العمرة

846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار ميزانية السعودية 2021

846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار ميزانية السعودية 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و52 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة العيسوية

وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين في رومانيا يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

اشتية: تشغيل محطة &#34;صرة&#34; خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء

اشتية: تشغيل محطة "صرة" خطوة نحو حل شامل لمشاكل الكهرباء

قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قلقيلية: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من &#34;بديا&#34; يعاني من أعراض

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من "بديا" يعاني من أعراض

&#34;التنمية&#34; بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

"التنمية" بغزة تبدأ بصرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

المستشار عابد: القضاء يعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام والقتل

المستشار عابد: القضاء يعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام والقتل

منوعات

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

نجم &#34;بـ100 وش&#34; يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

نجم "بـ100 وش" يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

عربي

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الخارجية السورية تصدر بياناً حول التطبيع مع إسرائيل

الخارجية السورية تصدر بياناً حول التطبيع مع إسرائيل

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل