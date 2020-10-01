لليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)



وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الإمارات 95348 حالة حتى الآن و421 وفاة لكن الحكومة لا تكشف عن أماكن حدوث الإصابات والوفيات في الإمارات السبع.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإمارات اليوم الخميس، أعلى معدل لحالات الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في يوم واحد، منذ بداية الجائحة.وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنها سجلت 1158 إصابة جديدة بالفيروس، فيما كانت قد سجلت أمس 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وكان أيضا رقما قياسيا.وعلى مدى الشهرين الأخيرين، تشهد الإمارات ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس من 164 حالة في الثالث من آب/ أغسطس.