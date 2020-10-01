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الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الخميس،  1276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في استمرار للأرقام الكبيرة التي تسجلها البلاد منذ نحو أسبوعين.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 13101، فيما سجلت 126 حالة تعاف جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل ثماني وفيات جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات في المملكة إلى 69 منذ بداية الجائحة.

وتوزعت الإصابات في المحافظات الأردنية على النحو التالي: عمّان (538)، الزرقاء (534)، البلقاء (119)، إربد (24)، لواء الرمثا (1)، جرش(23) ، مأدبا (11)، الكرك (3)، المفرق (7)، العقبة (5)، معان (5)، عجلون(5).

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