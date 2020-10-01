شؤون فلسطينية

المستشار عابد: القضاء يعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام والقتل

المستشار عابد: القضاء يعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام والقتل
المستشار عابد :القضاء يعمل على سرعة الفصل في قضايا الرأي العام وخاصة القتل

غزة – المجلس الأعلى للقضاء


أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد على أن القضاء يعطي قضايا الرأي العام وخاصة القتل أولوية في الاهتمام ويعمل على سرعة الفصل فيها بما يحقق العدالة الناجزة وفي موازاة ذلك تقوم بكفالة حق الدفاع للمتهم المنصوص عليه في القانون الأساسي.

وأشار عباد إلى أن القانون الفلسطيني المطبق في المحاكم يتماشى والشريعة الإسلامية ويحقق الردع العام وأن اللجوء إلى القضاء الفلسطيني منصف.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد التجمع العشائري لرجال الإصلاح والمخاتير بحضور المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمستشار إيهاب عرفات الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية.

وخلال الحديث أكد وفد التجمع برئاسة د ابو بلال العكلوك والمختار ابو سلمان المغني والمختار ابو ماهر تمراز على دور القضاء واستقلاله وانجازاته ، وعدم التدخل في العملية القضائية ، وأنهم على استعداد للتعاون مع القضاء لإنهاء القضايا ذات التأثير على الرأي العام ، كما وأثنى أعضاء الوفد خلال مداخلاتهم على دور القضاء وأهميته في الاستقرار السلم الأهلي والمجتمعي.

ووضع  الحضور في صورة الإحصائيات المتعلقة بالفصل في قضايا القتل، وعدد القضايا التي أنجزت في القضاء خلال هذا العام 2020 قياسا بعدد الجرائم التى وقعت ، وحجم الأهمية الاهتمام في قضايا الشأن العام ، وعدد القضايا التي أنجزت ومتوقفة على التنفيذ الأمر الذي لاقى ارتياحا واطمئناناً لدى الحضور بفاعلية القضاء ونهوضه بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأشاد المستشار عابد بدور رجال الإصلاح وأهمية الصلح العشائري في انجاز العديد من القضايا المجتمعية موضحاً بأن المجتمع الغزى مجتمع متماسك وأن الجريمة محدودة في قطاع غزة نسبة إلى المجتمعات الأخرى.

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