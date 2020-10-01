شؤون فلسطينية

مباحثات لتشغيل مستشفى الهلال الأحمر بنابلس كمركز لعلاج مصابي (كورونا)

مباحثات لتشغيل مستشفى الهلال الأحمر بنابلس كمركز لعلاج مصابي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، مع رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة نابلس هلال تفاحة، خطة تشغيل مستشفى الهلال كمركز لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وناقش الاجتماع الذي جرى في مدينة نابلس، اليوم الخميس، آلية تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية، والكادر اللازم ليكون مركزا بأعلى المقاييس، حيث سيخدم محافظات شمال الضفة الغربية.

وقالت الكيلة إن هذا يأتي في سياق خطة الوزارة بزيادة عدد مراكز العلاج وتزويدها باللازم، من أجل تخفيف الضغط عن المراكز الأخرى، ورفع جاهزيتها، واستعدادا لكافة الاحتمالات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير وتجهيز ما يلزم لخدمة المواطنين، ضمن الخطة الصحية لمواجهة فيروس "كورونا".

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث كافة متطلبات وإجراءات تشغيل المستشفى، والتي ستباشر اجتماعاتها الأحد المقبل.

من جهتها، أشارت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، إلى أن الاجتماعات الدورية للجان الطوارئ التي تُعقد في المحافظة، تبحث بشكل مستمر مختلف الإجراءات والمستلزمات لدعم المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

بدوره، ثمن تفاحة جهد وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية ككل، وتوسيع دائرة مراكز وخدمات العلاج التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، وعلاج المرضى.

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