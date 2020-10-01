عاجل

  • الأردن: 1276 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وثماني وفيات

  • العراق: تسجيل 4493 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و50 وفاة

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تتسلم فحوصات جديدة لفيروس (كورونا)

وزارة الصحة تتسلم فحوصات جديدة لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، فحوصات جديدة لفيروس (كورونا) من الممثلية الألمانية، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفحوصات الجديدة تتميز بسرعة نتائجها التي تستغرق مدة 15 دقيقة فقط، بعد أخذ عينة من المشتبه بإصابته عن طريق الأنف.

وأضافت أنها ستقوم بتجربة الفحوصات البالغ عددها 8 آلاف، مؤكدة أهميتها في هذه الفترة التي تعاني فيها الوزارة نقصا حادا في مواد الفحص، مثمنة دعم الممثلية الألمانية ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

أخبار ذات صلة

مباحثات لتشغيل مستشفى الهلال الأحمر بنابلس كمركز لعلاج مصابي (كورونا)

مباحثات لتشغيل مستشفى الهلال الأحمر بنابلس كمركز لعلاج مصابي (كورونا)

الشرطة: مصرع 9 اشخاص وإصابة 851 في حوادث سير الشهر المنصرم

الشرطة: مصرع 9 اشخاص وإصابة 851 في حوادث سير الشهر المنصرم

أداء صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل في المسجد الأقصى

أداء صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل في المسجد الأقصى

بلدية دير البلح ووزارة الزراعة تفتتحان موسم جني ثمار البلح

بلدية دير البلح ووزارة الزراعة تفتتحان موسم جني ثمار البلح

المالية بغزة: رواتب الموظفين الأحد بنفس آلية الشهر الماضي

المالية بغزة: رواتب الموظفين الأحد بنفس آلية الشهر الماضي

تحذيرات من مخططات خطيرة لفرض وقائع جديدة بالأقصى

تحذيرات من مخططات خطيرة لفرض وقائع جديدة بالأقصى

وزير شؤون القدس: الاحتلال صعد من عمليات الاعتقال والإبعاد وهدم المنازل بالمدينة

وزير شؤون القدس: الاحتلال صعد من عمليات الاعتقال والإبعاد وهدم المنازل بالمدينة

الصحة في غزة تصدر بيانا مهما حول العمليات المجدولة

الصحة في غزة تصدر بيانا مهما حول العمليات المجدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة: مصرع 9 اشخاص وإصابة 851 في حوادث سير الشهر المنصرم

الشرطة: مصرع 9 اشخاص وإصابة 851 في حوادث سير الشهر المنصرم

بلدية دير البلح ووزارة الزراعة تفتتحان موسم جني ثمار البلح

بلدية دير البلح ووزارة الزراعة تفتتحان موسم جني ثمار البلح

تحذيرات من مخططات خطيرة لفرض وقائع جديدة بالأقصى

تحذيرات من مخططات خطيرة لفرض وقائع جديدة بالأقصى

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ سليم شماسنة

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ سليم شماسنة

(مباحث كورونا) توقف 229 مخالفًا بغزة وتغلق 100 منشأة

(مباحث كورونا) توقف 229 مخالفًا بغزة وتغلق 100 منشأة

الصحة بغزة: نعاني نقصًا في مسحات (كورونا) والمتوفر يكفي لأسبوع

الصحة بغزة: نعاني نقصًا في مسحات (كورونا) والمتوفر يكفي لأسبوع

الشرطة والتنمية الاجتماعية تبحثان التعاون المشترك في نابلس

الشرطة والتنمية الاجتماعية تبحثان التعاون المشترك في نابلس

الاحتلال يُحول رئيس بلدية سيلة الظهر للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول رئيس بلدية سيلة الظهر للاعتقال الإداري

منوعات

رانيا محمود ياسين تكشف عن &#34;عادة&#34; تعلمتها من أحمد زكي

رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من أحمد زكي

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

إليسا تهاجم السلطات اللبنانية بمقولة لابن خلدون

نجم &#34;بـ100 وش&#34; يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

نجم "بـ100 وش" يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

شقيق أصالة يصارح الجمهور: أنا مريض

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

انتقادات لميس حمدان بسبب ملابسها في النادي الرياضي

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

في أحدث ظهور لهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني مع يسرا وغادة عادل

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ريهام حجاج ترد بطريقتها على اخبار الخلافات مع زوجها

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

ممثل يسخر.. ويصف عاصي الحلاني وعمرو دياب وتامر حسني بالزميلات

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

هكذا كانت رزان مغربي في طفولتها.. لاحظوا جرأتها

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

عربي

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

السعودية تكشف آلية الوصول للمسجد الحرام وتجربة افتراضية لمناسك العمرة

السعودية تكشف آلية الوصول للمسجد الحرام وتجربة افتراضية لمناسك العمرة

846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار ميزانية السعودية 2021

846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار ميزانية السعودية 2021