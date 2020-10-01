الشرطة: مصرع 9 اشخاص وإصابة 851 في حوادث سير الشهر المنصرم

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 9 اشخاص مصرعهم، وأصيب 851 بجروح في حوادث سير وقعت الشهر المنصرم في الضفة الغربية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1051 حادث سير، نتج عنها مصرع 9 اشخاص وإصابة 851، وصفت إصابة 10 منهم بالخطيرة، و78 إصابة بالمتوسطة، و763 بالطفيفة.



وأضافت أن شرطة المرور فحصت الشهر المنصرم 71366 مركبة، وأنزلت عن الشارع 621 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، واتلفت 240 مركبة، وحررت 12276 مخالفة مرورية، وحجزت 518 مركبة للتأكد من قانونيتها.