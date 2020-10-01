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بلدية دير البلح ووزارة الزراعة تفتتحان موسم جني ثمار البلح

بلدية دير البلح ووزارة الزراعة تفتتحان موسم جني ثمار البلح
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية دير البلح بالتنسيق مع وزارة الزراعةموسم جني ثمار البلح للموسم الحالي 2020 في بيارة المواطن محمد ابو طواحينة الواقعة جنوب المدينة بحضور وكيل وزارة الزراعة والعديد من المزارعين.

وجاء الافتتاح وسط اجراءات السلامة التي تراعي قدر الإمكان الصحة والسلامة لمنع انتشار فيروس (كورونا).

ورحب رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو بافتتاح الموسم بالمدينة والذي له قيمة اعتبارية لدى المواطنين بشكل عام ومواطني مدينة دير البلح بشكل خاص، منوها الى قيمته الاقتصادية للمزارع الفلسطيني في رفع اقتصاده ودخله.

وأعرب عن تقديره لجهود المزارعين العاملين بهذا القطاع داعيا الوزارة إلى مزيد من الاهتمام ودعم مزارعي المدينة.

واختتم حديثه بالقول: نأمل أن يتم الاحتفال العام القادم بافتتاح الموسم بمدينة أريحا حيث ان ثلثي مخزون تمر المجهول موجود بها.






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