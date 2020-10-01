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دولي

إسرائيل تؤكد بدء مفاوضات ترسيم الحدود المائية مع لبنان

إسرائيل تؤكد بدء مفاوضات ترسيم الحدود المائية مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن بلاده ستجري مفاوضات مباشرة مع لبنان بوساطة أمريكية على ترسيم الحدود المائية بينهما.

وأكدت مصادر إسرائيلية، أنه تم الاتفاق فعليًا على الشروع في محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ويرجح أن تبدأ المحادثات تحت رعاية أمريكية في غضون أسبوعين بمقر قوات اليونيفيل في الناقورة وربما عبر (الفيديو كونفرنس).

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