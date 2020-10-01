شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل ست حالات وفاة و(521) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل ست حالات وفاة و(521) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة بالتقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في المحافظات الشمالية، وهي: لمواطنة (33 عاماً) من طلوزة ومواطنة (77 عاماً) من عقربا بمحافظة نابلس، ومواطنة (76 عاماً) من نحالين، وأخرى (85 عاماً) من دار صلاح بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (69 عاماً) من دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (61 عاماً) من الجديدة بمحافظة جنين، ومواطن 75 عاماً من غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وسجلت 296 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و127 إصابة في المحافظات الجنوبية، و98 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 774 حالة في المحافظات الشمالية، و60 حالة في المحافظات الجنوبية و47 في مدينة القدس.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (105)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (4)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (51)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (14)، مدينة القدس (98).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة الخليل (148)، محافظة جنين (24)، محافظة نابلس (126)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (50)، محافظة طوباس (10)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة بيت لحم (182)، محافظة رام الله والبيرة (191)، مدينة القدس (47)، قطاع غزة (60).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني
 https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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