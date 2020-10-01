كيف أثرت أزمة (كورونا) على القطاع الزراعي في غزة؟

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خاص دنيا الوطن

أكد المهندس أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعية في قطاع غزة، أن المزارعين، تكبدوا خسائر كبيرة جداً، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومتابعتها في ظل انتشار فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى صعوبة تسويق منتجاتهم.



وقال البسيوني لـ "دنيا الوطن": "نتحدث عن تلف العديد من المنتجات، نتيجة عدم قطفها، بالإضافة إلى الحصار المفروض أصلاً على قطاع غزة، فهذه كلها خسائر كبيرة، تكبدها المزارعون".



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعية في قطاع غزة، أنه حتى اللحظة لم تصدر القيمة النهائية للخسائر، لأن أزمة (كورونا) ما زالت قائمة، ولكن في نهايتها، سيتم إصدار تقرير من الوزارة، يوضح بالأرقام كمية الخسائر في القطاع الزراعي والنباتي والحيواني.



وفي السياق، أكد البسيوني، أن الوزارة تسعى لحشد المشاريع الخاصة بتعزيز صمود المزارعين، وكان هناك العديد من المبادرات، والتي كان أهمها من اللجنة الحكومية لمتابعة الأزمة، ودعمها للقطاع الزراعي.



وقال: "نحن نسعى حالياً لأن يكون هناك دعم، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو المؤسسات الدولية، وحتى اللحظة، فإن الجهود حثيثة في هذا المجال، والتواصل مستمر".