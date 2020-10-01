شؤون فلسطينية

النتشة يكشف جهود جامعة النجاح لحل أزمة المواصلات بمحيط الجامعة

النتشة يكشف جهود جامعة النجاح لحل أزمة المواصلات بمحيط الجامعة
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خاص دنيا الوطن بهاء بركات 
عقدت جامعة النجاح الوطنية اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا خاصاً بما قدَّمته ورسمته الجامعة، بما يخصُّ إعادة تخطيط شارع الأكاديمية، وما قدَّمته منذ العام 2016 حتى الآن للجهات المختصة من طلبات لضمان مزيد من الأمان على الطريق، الذي يمر به آلاف الطلبة يوميًّا.

وتقدم رئيس الجامعة، ا. د ماهر النتشة، بأحر التعازي والمواساة باسمه وباسم أسرة الجامعة، ممثلة برئيس مجلس الأمناء وأعضائه ومجلس الطلبة وجميع العاملين من أهل الفقيدة الطالبة دنيا رائد خالد، والتي توفيت في حادث سير أمام الجامعة قبل يومين.

وقال النتشه، إن الجامعة تنظر بمسؤولية كبيرة تجاه ما يحيط بأبنائنا الطلبة في الجامعة، لافتًا إلى أنَّ أزمة المواصلات سواء في الحرم القديم أو الجديد موجودة منذ فترة وليس الآن".

وأوضح النتشه، أن الجامعة تتابع هذا الملف مع المعنين، مشيرًا إلى أنَّ هناك مراسلات بدأت من عام 2016 مع رؤساء بلدية نابلس، بضرورة إيجاد حل لأزمة المواصلات والخطر المحيط بالطلبة، وكل الموجودين خاصة في حرم الجامعة الجديد.

وأكَّد النتشه، أن الجامعة، أعطت اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع حتى  الجانب الأكاديمي لم يخلُ منه من حيث مشاريع تخرج ولجان مختصة تناولت المشكلة وبحثتها.

وبين النتشه، أنَّ الموضوع أزمة المواصلات أثير مع بلدية نابلس يوم الحادث تحديدًا، حيث تمَّ  التواصل مع رئيس البلدية  الذي أبدى تعاونا وإيجابية وتفهمه للأزمة مع الجامعة، معرباً عن أمله أن يتم وضع المقترحات محل التنفيذ خلال الاجتماع الذي سيعقد في وقت لاحق من اليوم.

ومن جهته، ذكر د. سمير أبو عيشة لـ "دنيا الوطن"، أن أهم الحلول والخطط المقترحة والتي تم طرحها، لاستغلال الأرض ما بين سجن جنيد وحرم الجامعة لموضوع تحميل وتنزيل الطلاب، مع إجراء تعديل على حركة السير، ووضع مطبات، إضافة لتحديد أماكن آمنه لعبور الشارع، وإمكانية بناء نفق يربط بين الرصيفين.

وبين أبو عيشة، أن الحل ليس هندسياً فقط، بل هناك شقان أيضاً، شق توعوي، وآخر الضبط المروري على الطرقات.

 

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