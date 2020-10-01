الصحة بغزة: نعاني نقصًا في مسحات (كورونا) والمتوفر يكفي لأسبوع

قال مدير عام المختبرات بوزارة الصحة في غزة، د. عميد مشتهى: إن كمية المسحات المتوفرة حالياً في القطاع، تكفي لأسبوع واحد في أحسن الأحوال، حسب المسحات المستخدمة يومياً لفحص فيروس (كورونا)، موضحاً أنه لو زاد معدل انتشار الفيروس، ستضطر المختبرات لخفض قدرتها التشغيلية إلى 50% وقد يتوقف المختبر بالكامل لاحقاً، لو زادت الإصابات.





وأكد مشتهى في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الخميس، إنه يوجد نقص شديد في المسحات التي تجمع (العينات وPCR) ونحتاج لمواد تكفي لـ 2000 فحص يومياً وقد نحتاج لكميات أكبر، ومنظمة الصحة العالمية، وفرت للمختبر المركزي نحو 16 ألف مسحة، تكفي لعدة أيام قليلة.

وأضاف: "المختبر المركزي يعمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الفحوصات اللازمة للمرضى والمخالطين والمسح العشوائي، والتي تهدف لاكتشاف البؤر المصابة مبكراً، والعمل على معالجتها، وعدم توسع تفشي المرض داخل المجتمع".





وأوضح: "العمل داخل المختبر المركزي، يعتمد على المسحات المخبرية والمواد التشغيلية، ويوجد شح كبير واستهلاك لهذه المواد، ولا نستطيع أن نحتفظ بمخزون استراتيجي من هذه المواد"، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة من مواد تشغيلية ومسحات مخبرية تكفي لأيام قليلة، و"من ثم سنعود لمشكلة التوقف من جديد".





ودعا مشتهى الجهات الدولية والمتخصصة لدعم المختبر المركزي؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة لإجراء فحوصات (كورونا) بشكل عاجل، مشدداً على أن الجهاز الخاص بفحص (كورونا) الذي تبرعت به دولة قطر، قد يتوقف بأي لحظة.

غزة- دنيا الوطن