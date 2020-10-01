قطر تُسجّل أقل من مئتي إصابة بـ (كورونا) وصفر وفيات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، اليوم الخميس، عن رصد 199 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، دون تسجيل أية حالات وفاة، جراء تداعيات المرض، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في قطر 125969، والعدد التراكمي للوفيات بفعل (كورونا) 214 حالة وفاة منذ تفشي الوباء، وفق (سبوتنيك).



وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 212 حالة تعافٍ من المرض، في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عد المتعافين من المرض 122911 شخصاً.



وتعتبر قطر من أكثر دول العالم تسجيلاً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، نسبة إلى عدد سكانها، الذي لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، إلا أنها من أقل الدول تسجيلاً لحالات الوفاة بفعل الفيروس.