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وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل

وزير الري المصري يُطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، تعليمات جديدة للمسؤولين، للتعامل مع موسم الفيضان الحالي، وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار.

وأشار إلى أنه جرى حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولاية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسباً من وقوع خسائر ماديه وبشرية.

وأكد وزير الري، أهمية التنسيق الدائم والمستمر لرؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات مع المحافظين، واتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، وذلك استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار وفق (روسيا اليوم).

كما وجه وزير الري، رؤساء قطاعات الموارد المائية والري في الوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول، مكلفاً بإزالة التعديات على المجاري المائية بالمهد، وتصدي جميع أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات، وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها.

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