شؤون فلسطينية

هيئة المطاعم والفنادق: بلدية غزة وعدت بمناقشة تعويض أصحاب الأكشاك

هيئة المطاعم والفنادق: بلدية غزة وعدت بمناقشة تعويض أصحاب الأكشاك
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكدت إيمان عواد، نائب رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، أن الهيئة طلبت موعداً مع رئيس بلدية غزة، المهندس يحيى السراج، لبحث ملفات متعلقة بالقطاع السياحي. 

وأشارت عواد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، تم الحديث مع رئاسة البلدية، حول موضوع رسوم الإعفاءات من قبل البلدية للسنة الحالية والمقبلة، وكيف يتم إحياء قطاع السياحة، وذلك في حال قرار إعادة عمل القطاع، لافتة إلى أنه تمت مناقشة موضوع أصحاب الأكشاك التي تم فتحها على شاطئ بحر قطاع غزة، حيث وعد رئيس البلدية بمناقشة موضوع تعويضهم.

وأضافت: "طلبنا بأنه لابد أن يكون هناك اشراك للقطاع السياحي الخاص مع البلدية في أي مخصصات، حيث اقترح السراج بتشكيل لجنة بين الهيئة والبلدية، ويتم مناقشة أي مواضيع لها علاقة بالقطاع السياحي".

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