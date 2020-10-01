الشرطة والتنمية الاجتماعية تبحثان التعاون المشترك في نابلس





وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة والتعاون المشترك والقضايا المشتركة، خاصة فيما يتعلق بعمل إدارة حماية الأسرة والأحداث، والعمل لزيادة التنسيق المشترك في الحالات والقضايا الواردة للشرطة، والمحولة إلى المديرية، خاصة التي تتعلق بقضايا المرأة وقضايا الأطفال والصلاحيات بين الطرفين.





وأكد بشارات على أهمية الشراكة والعلاقة المتكاملة القائمة بين التنمية الاجتماعية والشرطة، وقال: إن هدف هذه الشراكة هو المحافظة على وحدة الأسرة الفلسطينية والمجتمع ككل، مثمناً دور الشرطة في توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على النسيج الأسري.



من جهته، أكد زهران، على الدور الريادي لمديرية التنمية الاجتماعية، في تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني، لما يمر به مجتمعنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الشرطة والمؤسسات والهيئات الشعبية والرسمية في المحافظة، في سبيل إيجاد حلول لبعض المشكلات الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال زيارة مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس ومرشدة المرأة في المديرية، رناد السيد، ومرشدة الطفولة، نور الشندي إلى مديرية شرطة نابلس، وكان في استقبالهم مدير مديرية الشرطة في محافظة نابلس العقيد حقوقي سائد زهران، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث المقدم منتصر بني عودة، حيث أشاد بشارات خلال الزيارة بجهود الشرطة في متابعة القضايا الأسرية والاجتماعية، وإنجاز العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث وعمالة الأطفال والمتسولين.