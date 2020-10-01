الاحتلال يُحول رئيس بلدية سيلة الظهر للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رئيس بلدية سيلة الظهر، وأمين سر حركة (فتح) في البلدة، أسعد حنتولي، للاعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر.



وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن قوات الاحتلال، اعتقلت حنتولي في السادس عشر من الشهر المنصرم، بعد أن داهمت منزله في سيلة الظهر.



ودانت فصائل العمل الوطني في جنين، ونادي الأسير، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحويل الأسير حنتولي للاعتقال الإداري، واعتبرته يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا.