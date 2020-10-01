الاقتصاد تُنظم 141 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق بغزة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة: إن طواقم حماية المستهلك، نظمت 141 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.





وذكرت الوزارة في تصريح لها اليوم الخميس، إنه تم تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، خلال الزيارات.





وأفادت أن طواقمها، حررت 24 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحاضر ضبط بحق تجار بيض، رفعوا الأسعار.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 11جولة ميدانية للمحلات التجارية، تم خلالها إتلاف كميات كبيرة من العصائر والألبان منتهية الصلاحية، وضبط مخبز لم يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، ولا يوجه به بطاقة بيان.





وأفادت بأن مديرية الذهب والمعادن، نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.





كما قررت وزارة الاقتصاد، عدم إدخال منظمات الغاز الواردة عبر (معبر كرم أبوسالم) في حال عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وإتلافها فوراً.

غزة - دنيا الوطن