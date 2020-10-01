راصد جوي: فلسطين على موعد مع كتلة هوائية معتدلة بدءاً من الليلة



وأوضح، مدير موقع فلسطين، أنه بعد ذلك، ستعود درجات الحرارة للارتفاع من جديد، وتحديداً منتصف الأسبوع المقبل وحتى نهايته.

خاص دنيا الوطنأكد داوود الطروة، مدير موقع (فلك فلسطين)، أنه اعتباراً من هذه الليلة، تتأثر كافة المناطق الفلسطينية، بكتلة هوائية معتدلة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي.وأوضح الطروة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها ليوم غدٍ الجمعة، وتكون الأجواء معتدلة خريفية خلال ساعات النهار، ومائلة للبرودة في ساعات الليل.وقال: "من المتوقع أن يزداد تأثر فلسطين بالكتلة الهوائية المعتدلة بداية الأسبوع، وبالتالي سنشهد المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وكذلك يوم الأحد".