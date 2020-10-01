الديمقراطية: هبة أكتوبر تؤكد وحدة الشعب والدم والأرض والقضية والحقوق الوطنية





ووضعت في مقدمة ذلك إعادة بناء الائتلاف الوطني الفلسطيني على مبدأ الشراكة الوطنية ووضع حد نهائي لسياسات الإستفراد أياً كان مظهره فردياً، أم ثنائياً، بما يمهد الطريق للشروع في إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية بما يعزز وحدة الشعب، ووحدة قضيته، بقيادة م. ت. ف، ممثله الشرعي والوحيد.





وأكدت على ضرورة الشروع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتكون الغطاء السياسي الوطني الجامع للمقاومة الشعبية بكل أشكالها، نحو إنتفاضة شعبية شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل حتى دحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان.



كما شددت على الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية، كما أقرها اجتماع الأمناء العامين لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمجابهة (صفقة القرن)، وخطط الضم والتطبيع وإنهاء الانقسام ودحر الاحتلال.



وأضافت الجبهة، أن هذه الخطوات هي ما جرى التوافق عليه، وبانت ملحة ولا يمكن التلكؤ في تنفيذها في ظل تسارع التطورات الإقليمية، وتداعياتها على القضية الوطنية الفلسطينية.



وفي سياق تأكيدها على وحدة شعبنا في جميع مناطق تواجده كافة، دعت الجبهة إلى عقد مؤتمر وطني لجناحي الوطن (48+ 67) وللشتات، للتوافق على برنامج وطني شامل وآليات وطنية لتنسيق الجهود النضالية لشعبنا، وتوحيدها في مواجهة المشروع الواحد، والعدو الواحد، المتمثل في دولة الاحتلال والاستعمار والاستيطان والتمييز العنصري، والفاشية الجديدة.

وتابعت: "إن صون دماء هبة أكتوبر ودماء إنتفاضة الاستقلال والأقصى، ودماء كل الشهداء في كل المعارك الوطنية، في الداخل والخارج، تتطلب الإسراع في إزالة العراقيل والعوائق التي تحول دون تطبيق كامل لما تم التوافق عليه في البيان الختامي لإجتماع الأمناء العامين في رام الله- بيروت في 3/9/2020".