رغم الإغلاق.. مجموعات استيطانية تواصل اقتحامها للأقصى



وأفادت مصادر مقدسية، أن 16 مستوطناً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمّنت اقتحامات المستوطنين، ووفرت لهم الحماية منذ دخولهم باحات الأقصى من باب المغاربة، حتى مغادرته.



وجددت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال عيدي "العرش " و"فرحة التوراة".



واستنفرت الجماعات المتطرفة عناصرها وموظفيها على كافة صفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاتصال المباشر والرسائل النصية لاقتحام الأقصى.



ووزعت الجماعات المتطرفة الاثنين الماضي، بياناً في البلدة القديمة، وساحة البراق، تدعو فيه للمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف قلب وتغيبر الواقع في المسجد الأقصى.



وطالبت جماعات الهيكل، قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، معتبرين أن من حقوقهم الصلاة في كل ما هو تحت "السيادة الإسرائيلية"، وفق زعمهم.



ولفتت "جماعات الهيكل" المزعوم إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية، وكررت سرد عدد من المشاريع الاستيطانية بالمنطقة الجنوبية من البلدة القديمة وحائط البراق والقصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنتواصل مجموعات استيطانية، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم الإغلاق الشامل، الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة، بسبب الأعياد اليهودية.