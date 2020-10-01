الاحتلال ينصب سياجاً على الشارع الرئيسي ببلدة تقوع في بيت لحم

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياجاً على الشارع الرئيسي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.





وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن جيش الاحتلال، اقتحم في ساعة متأخرة من مساء أمس، منطقة خربة الدير، ونصب سياجاً على الشارع الرئيسي قبالة مجمع المدارس، بطول يصل إلى 150 متراً، وبارتفاع مترين ونصف، ويمتد على طول 400 متر مع المقطع السابق، ما سيصعب على طلبة المدارس الوصول إلى مدارسهم.





وأضاف أبو مفرح، أن الاحتلال صعد من انتهاكاته بحق المواطنين في تقوع، من حيث إغلاق مداخل البلدة باستمرار، ومضايقة الطلبة أثناء ذهابهم وعودتهم من مدارسهم، عدا عن الاقتحامات المتكررة نهاراً وليلاً واعتقال الفتية والشبان.

رام الله - دنيا الوطن