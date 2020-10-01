الاقتصاد: قررنا عدم إدخال منظمات الغاز عبر معبر كرم أبوسالم بحال عدم مطابقتها للمواصفات

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة يوم الخميس، منع إدخال منظمات الغاز الواردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حال مخالفتها للمواصفات.





وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعة في الوزارة رائد الجزار إن الاقتصاد وعقب التبعات الكثيرة مؤخرًا والحرائق التي كان آخرها حريق النصيرات المؤسف، قررت التحفظ على كل ما يخص الغاز وتبعاته في معبر كرم أبو سالم.





وأشار إلى أنه يجري التحفظ على البضاعة كافة وفحصها بشكل جيد، مضيفًا: "إذا رسبت خلال الفحص فإنه سيتم إتلافها داخل المعبر".

وبين الجزار أنه وفي حال نجحت البضاعة فإنها ستفرج عنها للتجار بغية بيعها، مشيرًا إلى أن القراء جاء لحفظ أرواح أهلنا في غزة.





رام الله - دنيا الوطن