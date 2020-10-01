تدهور صحة الأسير المضرب ماهر الأخرس بسجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الخميس، عن تدهور صحة الأسير المضرب عن الطعام داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 67 ماهر الأخير.





وأشارت الهيئة خلال تصريحات صحفية إلى أن الأسير "الأخرس" أصبح لا يقوى على الحركة ويرفض تناول المدعمات، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.





ويحتجز الاحتلال الأسير ماهر من جنين، في مشفى "كابلان"، حيث يعاني منذ فترة من ضعف في التركيز والسمع وتقرحات في الفم وأوجاع في كل أنحاء الجسم وآلام شديدة في الرأس.

رام الله - دنيا الوطن