رأفت: نتواصل مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل إجراء الانتخابات في القدس

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، موقف الاتحاد الأوروبي، الرافض لـ (صفقة القرن) وخطة "الضم"، مؤكداً أن القيادة، تواصل العمل مع الاتحاد ودول الرباعية الدولية الرافضة لـ (صفقة القرن) والامم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام حقيقي، ويضع آليات عملية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام سبعة وستين.





وأوضح رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن القيادة تواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية بعينها؛ للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين، مشيراً إلى أن هناك دولاً أوروبية مستعدة للاعتراف بفلسطين.





وأكد رافت، أن القيادة تواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي، للعمل على تسهيل إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة، لأن إسرائيل حتى اللحظة، ترفض إجراءها في المدينة، إضافة إلى مراقبة سير الانتخبات في الضفة وغزة.





هذا واستنكر عضو تنفيذية منظمة التحرير، تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والتي قال فيها: إن خطة الضم لم تلغ وإنما أُرجئت لمدة عام، معتبراً أن الرد على هذه التصريحات، يتطلب بدء العمل لعقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل، لإنهاء الصراع، واقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن