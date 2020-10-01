الاتحاد الأوروبي يُبدي استعداده لتقديم المساعدة بإجراء الانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن الاتحاد أعرب عن استعداده لتقديم كل المساعدات المالية واللوجستية؛ لتتمكن فلسطين من إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الاتحاد رحب بقرار إجرائها.



وقال الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: ان موقف الاتحاد الأوروبي، نقله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد للرئيس محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، أجراه بوريل مع سيادته.



وأوضح الفرا، أن هذا الاتصال، الذي استغرق 40 دقيقة، مهم جداً حيث تم التأكيد مجدداً على موقف الاتحاد الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إقامه الدولة الفلسطينية على حدود العام سبعة وستين، وفق حل الدولتين، ورفض (صفقة القرن) والاستيطان.



وأشار الفرا إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، أكد أن الاتحاد مؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام، وفق رؤية الرئيس، لافتاً إلى أن الاتحاد أعرب عن استعداده لأن يكون له دور إيجابي في تنفيذ ذلك.



وفيما يتعلق بمؤتمر الدول المانحة، الخاص بـ (أونروا) بين الفرا أن جهوداً تبذل من النرويج، التي ترأس مؤتمر المانحين مع الحكومة الفلسطينية، لعقد هذا الاجتماع قريباً.