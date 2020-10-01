أدى لاعتقال فلسطينيين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني قرب زيكيم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال فلسطينيين اجتازا السياج الأمني من شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنهما ألقيا قنبلة يدوية غير جاهزة، لم تنفجر.
وأضاف جيش الاحتلال: "قوات الجيش التي هرعت إلى المكان نفذت إطلاق نار، واعتقلت المشتبه فيهما، حيث ضبط بحوزتهما سكين وقنبلة يدوية غير جاهزة أخرى، يتم التحقيق مع المشتبه فيهما بالمكان، لم تقع إصابات".
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل شابين فلسطينيين، بعد تسللهما من قطاع غزة نحو (كيبوتس كارميا) شرق (زيكيم).
وقال موقع (مفزاك درومي)، إن الجيش رصد تسلل شخصين من غزة نحو (زيكيم)، واعتقلهما، حيث ضبط بحوزة الفلسطينيين في (كارميا) قنبلة يدوية وسكين، طُلب من سكان (نتيف هعسراة) القريبة، عدم الاقتراب من المنطقة.
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