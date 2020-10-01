أدى لاعتقال فلسطينيين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني قرب زيكيم

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل شابين فلسطينيين، بعد تسللهما من قطاع غزة نحو (كيبوتس كارميا) شرق (زيكيم).





وقال موقع (مفزاك درومي)، إن الجيش رصد تسلل شخصين من غزة نحو (زيكيم)، واعتقلهما، حيث ضبط بحوزة الفلسطينيين في (كارميا) قنبلة يدوية وسكين، طُلب من سكان (نتيف هعسراة) القريبة، عدم الاقتراب من المنطقة.