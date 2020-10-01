(أونروا): تحضيرات لعقد مؤتمر المانحين قريباً لتغطية العجز المالي في الوكالة

أعلن مدير الإعلام في وكالة الغوث، كاظم أبو خلف، عن بدء التحضيرات، لعقد اجتماع المانحين قريباً؛ لتغطية العجز المالي في الوكالة، بالإضافة إلى التحضير لعدة مؤتمرات لحشد المزيد من الدعم المالي لدعم اللاجئين.



وأضاف أبو خلف، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن الوكالة تعمل بشكل حثيث على تغطية العجز المالي بقيمة 200 مليون دولار، لاستكمال تقديم خدماتها حتى نهاية هذا العام، برغم تسجيل إصابة 9% من كادرها الطبي، وأكثر من 200 موظف في الوكالة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 6000 لاجئ في مختلف مخيمات الضفة.



وأكد أبو خلف أن وكالة الغوث، تسعى لتوفير ميزانية منفصلة لمكافحة جائحة (كورونا)، بقيمة 96 مليون دولار لدعم اللاجئين في أماكن عمليات الوكالة، معللاً أن الجائحة أدت إلى تزايد الاحتياجات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الموارد المالية.



رام الله - دنيا الوطن