فلسطين تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

يلقي رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم، كلمة في الجلسة المخصصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول واقع الإقتصاد الوطني والحصار المفروض على فلسطين، بسبب (كورونا) وانتهاكات الاحتلال والاستيطان، إضافة إلى الحصار المالي الأميركي.





وقال أحمد العزم، مستشار رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية: إن وحدة فلسطين في مؤتمر (أونكتاد) بينت أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة، جراء الاحتلال منذ توقيع اتفاق اوسلو، وحتى العام ألفين وثمانية عشر، بلغت ثمانية وأربعين مليار دولار.





وأضاف العزم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن (أونكتاد) ترى القضية الفلسطينية، قضية تحرر وطني، مشيراً إلى أهمية تحويل الخسائر المباشرة للاقتصاد الوطني، جراء الاحتلال إلى مطالبات دولية، تجبر إسرائيل على التعويض.





ولفت العزم إلى أن الإدارة الأميركية، حاولت أن تلغي إطار مؤتمر الدول المانحة لوكالة الغوث، من خلال العمل على الغاء الاجتماعات الخاصة بالمانحين، وخلق إطار مالي جديد، والسيطرة على هذه الأموال.

رام الله - دنيا الوطن