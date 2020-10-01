محافظ جنين يُطالب المتورطين بجريمة قتل مواطنيَن في قباطية بتسليم أنفسهم

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رام الله - دنيا الوطن

دعا محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، من تبقى من الذين تورطوا في مقتل شخصين في بلدة قباطة جنوب جنين، لتسليم أنفسهم للعدالة، مؤكداً اعتقال عشرة أشخاص على خلفية هذه الأحداث حتى اللحظة.



وأوضح الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن الوضع الآن في قباطية، تحت السيطرة بعد الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية في البلدة، والاتفاق على هدنة، والتمركز في محيط منازل وممتلكات ومحال عائلة من نفذ القتل.