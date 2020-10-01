القدس: 64 مصابا بفيروس "كوفيد 19" في حالة خطرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو وحدة مكافحة فيروس كورونا في القدس منير الغول إن اربعة وستين مصابا بفيروس "كوفيد 19" في حالة خطرة وتعالج في مشافي القدس والمشافي الاسرائيلية.



وبين الغول في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، ان عدد الاصابات النشطة في المدينة المقدسة بلغت الفا ومئة وخمسين اصابة وست وستين حالة وفاة ..